Госдума приняла в первом чтении поправки об экономических санкциях РФ

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки к закону 2006 года, который позволяет России применять санкции экономического характера к юридическим компаниям и физическим лицам.

Поправки были внесены правительством на рассмотрение ещё в июле.

"Проект закона предполагает, что санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. Кроме того, Банк России сможет отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

У гражданина не смогут заблокировать пенсионные или стипендиальные средства