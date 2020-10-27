Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки к закону 2006 года, который позволяет России применять санкции экономического характера к юридическим компаниям и физическим лицам.
Поправки были внесены правительством на рассмотрение ещё в июле.
"Проект закона предполагает, что санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. Кроме того, Банк России сможет отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
У гражданина не смогут заблокировать пенсионные или стипендиальные средства
"Законопроект уточняет порядок применения запрета на осуществление финансовых операций и порядок замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, ценных бумаг блокируемых лиц. Прописывается право ЦБ на отзыв лицензии в случае неисполнения предписания о блокировке средств. Блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами при получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также на уплату налогов и штрафов", — отмечается в документе.
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