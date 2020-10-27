Иммунолог заявил, что многие меры, введённые властями для борьбы с пандемией коронавируса, выглядят как бесполезные. Многие из них ввели для того, чтобы "создавать иллюзию работы" местных властей.
Эффективные меры связаны с неудобством для людей, считает специалист.
"Тут разный набор: от мер, которые кажутся рациональными, до мер, которые приняты по принципу "надо же что-то делать". Я за то, чтобы хотя бы часть этих мер реально эффективных начала бы применяться, но, к сожалению, в основном их введение сопряжено с неудобствами для людей либо с материальными затратами. Они размешиваются с мерами, которые выглядят как эффективные, направлены на борьбу с коронавирусом, но в реальности не работают", — заявил в эфире радио "Говорит Москва" иммунолог Николай Крючков.
Он полагает, что нужно оценить эффективность мер, после чего отказаться от бесполезных.
"Нужно вычищать медицинскую практику и науку от всяких странных методов и подходов. То же самое нужно делать с любыми социальными технологиями в области организации здравоохранения, социальной политики и прочее. Должны быть поставлены на планомерную оценку любые массовые технологии, которые внедряются в нашу социальную жизнь. Если этого не делать, большая часть либо будет соответствовать чьим-то кулуарным интересам, либо будет просто бесполезной тратой ресурсов общества", — заявил Крючков.
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