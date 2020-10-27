Только предпринимая меры по своевременному оказанию медицинской помощи населению, а также обеспечению безопасности людей можно избежать очередного локдауна из-за коронавируса.

Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий. Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", — пояснила чиновница.