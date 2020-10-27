В Минздраве назвали пять привычек для здорового образа жизни

Терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации назвала пять критериев, по которым можно определить сторонника здорового образа жизни.

К привычным рекомендациям, таким как не курить, специалист добавила ещё одну — не пересаливать пищу.

"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни. В него вошло пять условий: первое — не курить, второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40 процентов россиян начинают солить, еще не попробовав еду", — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Она отметила также необходимость физической активности на свежем воздухе.