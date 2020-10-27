Терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации назвала пять критериев, по которым можно определить сторонника здорового образа жизни.
К привычным рекомендациям, таким как не курить, специалист добавила ещё одну — не пересаливать пищу.
"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни. В него вошло пять условий: первое — не курить, второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40 процентов россиян начинают солить, еще не попробовав еду", — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Она отметила также необходимость физической активности на свежем воздухе.
"Третья — час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час. Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов — не менее 400 граммов в сутки, а пятым — не злоупотреблять алкоголем, — рассказала Драпкина в ходе форума "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
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