Эпидемиолог рассказал о людях, которые не заболевают коронавирусом

Эпидемиолог рассказал об определённой группе людей, которые не заболевают коронавирусом даже при многократном контакте с людьми-вирусоносителями.

Учёные пока не могут понять природу этого явления.

"Мы пока ещё не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определённая группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причём не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", — рассказал директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян.

Он уточнил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением социальной дистанции, ношением медицинских масок и перчаток.