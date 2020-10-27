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Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде

Глава Минобрнауки призвал абитуриентов ответственно подходить к выбору высшего учебного заведения и ни в коем случае не руководствоваться модой на тот или иной вуз.

Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде

Валерий Фальков призвал молодёжь не слушать советов людей, имеющих мало жизненного опыта.

"Ни в коем случае нельзя делать выбор благодаря моде, совету людей, которые сами имеют мало жизненного опыта. Но даже если вам совет дают люди, которые имеют много жизненного опыта, то всё-таки надо делать выбор вуза осмысленно. Это очень серьёзный ответственный шаг", — подчеркнул Фальков.

По его мнению, первое высшее образование делает человека более счастливым.

"Первое высшее образование особенно важно, поскольку дает возможность выйти на рынок труда, делает человека более счастливым. Несмотря на пафос, с которым всё это может прозвучать, выбор вуза является очень важным моментом", — сказал министр.

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