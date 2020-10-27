Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде

Глава Минобрнауки призвал абитуриентов ответственно подходить к выбору высшего учебного заведения и ни в коем случае не руководствоваться модой на тот или иной вуз.

Валерий Фальков призвал молодёжь не слушать советов людей, имеющих мало жизненного опыта.

"Ни в коем случае нельзя делать выбор благодаря моде, совету людей, которые сами имеют мало жизненного опыта. Но даже если вам совет дают люди, которые имеют много жизненного опыта, то всё-таки надо делать выбор вуза осмысленно. Это очень серьёзный ответственный шаг", — подчеркнул Фальков.

По его мнению, первое высшее образование делает человека более счастливым.