Новые автобусы с цитатами Путина сломались в Улан-Удэ

Жители Улан-Удэ возмутились в соцсетях в связи с тем, сломались городские автобусы, которые вышли на маршруты совсем недавно. Примечательно, что на этих автобусах красуются цитаты президента России Владимира Путина.

Издание "№1" сообщило, что мэрия Улан-Удэ купила 42 новых автобуса "ПАЗ" по 4 млн 741 тысячу рублей. На всех автобусах наклеены цитаты Путина.

"Ждёшь 30 минут — час, затем звонишь диспетчеру, а тебе сообщают, что автобус сломан и его не будет. И это абсолютно новый автобус, который только два-три дня назад вышел на линию! Два дня подряд автобус не выезжает по расписанию в 17:00 с остановки Новая Комушка", — написал житель Улан -Удэ.

Сообщение привлекло внимание жителей столицы Бурятии и они в комментариях рассказали о других случаях поломки автобусов.

"Сегодня видела, как этот новый автобус тащит большая машина. Снаружи красивый автобус, а внутренности?", — написала улан-удэнка. "На Левом опять "новый" автобус стоит. Как купили то? Что, никаких гарантий нет?", — возмущается другой горожанин. "Ездила один раз на 17-м, там дверь клинило, открывалась с трудом", — сообщила еще одна жительница города.

В муниципальном предприятии информацию о поломках новых автобусов подтвердили и проинформировали, что занимаются "плановым ремонтом".