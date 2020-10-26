"Другого способа уберечь их нет": эксперт - о карантине для пожилых

Правительство Швеции отменило специальные рекомендации по самоизоляции для лиц старше 70 лет, поскольку "серьёзные психологические и физические последствия изоляции перевешивают риски заражения COVID-19".

Выпустят ли "на волю" из "режима самоизоляции" российских пенсионеров? Во всём мире задумались, что это вредно. Комментирует Татьяна Соломатина, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Только на "Правда. Ру".

"Другого способа уберечь пенсионеров нет"

"По поводу рисков я могу сказать только одно. Риск самый большой заразиться у этой группы населения. Да, самоизоляция — это очень сложно и очень плохо. Потому что когда люди ограничены в общении, в контактах, в коммуникациях, у них действительно начинают возникать различные психологические заболевания", — отмечает эксперт.

Соломатина подчёркивает: другого способа сегодня уберечь людей от 65 и старше сегодня, к сожалению, нет. Такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, сердечнососудистые — крайне негативный фактор, который влияет на шансы перенести новую болезнь.

"Наша задача: снизить заболеваемость людей 65+"

По поводу карантина эксперт дополняет: эффективно работают волонтеры. Их взаимодействие и внимание для пенсионеров очень важны, в какой-то мере они почувствовали заботу о себе гораздо больше, чем до COVID. Работают и социальные службы.

"В конце концов, сегодня наши старики почти все умеют пользоваться социальными сетями. И понятно, что нам нужно, может быть, придумать какие-то коммуникативные истории, чтобы человек действительно не оставался один, если у него возникают какие-то вопросы", — предлагает вариант Соломатина.

Эксперт видит 2 пути развития "ковидной истории".

"Первый, путь профилактики — это ношение масок, самоизоляция, разъединение пациентов по категориям "больной", "здоровый". Второй, путь борьбы — это непосредственно борьба с заболеванием. Очень хотелось бы, чтобы основная масса людей оказалась в рамках первого этапа — это профилактика заболевания. И наша задача сейчас: чтобы как можно меньше людей возраста 65+ заболело COVID", — резюмирует Соломатина.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".