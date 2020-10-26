Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил казнить педофилов.
Так парламентарий прокомментировал идею о химической кастрации педофилов.
"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку", — пояснил Нилов.
Депутат назвал педофилов "зверьми" и выразил надежду, что они не будут оказываться между людей.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.