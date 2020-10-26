Депутат Нилов предложил казнить педофилов

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил казнить педофилов.

Так парламентарий прокомментировал идею о химической кастрации педофилов.

"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку", — пояснил Нилов.

Депутат назвал педофилов "зверьми" и выразил надежду, что они не будут оказываться между людей.