Назван идеальный возраст для вступления в брак

Американские учёные определили идеальный возраст для вступления в брак. Оказалось, что люди, вступившие в брак между 28 и 32 годами разводятся реже других.

По мнению исследователей, в этом возрасте люди уже набрались жизненного опыта. Они знают, что хотят от жизни, поэтому в таком браке меньше бытовых и финансовых конфликтов.

Более молодые люди обладают сильным максимализмом. Это мешает им строить счастливые отношения.