Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был возмущён словами врача Александра Мясникова, который опроверг необходимость в закрытии российских границ. Ранее политик призвал ограничить передвижения россиян за рубеж, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.
Мясников объяснил, что в этом нет смысла и привёл несколько значимых аргументов. В ответ Жириновский попросил главу Минздрава лишить доктора диплома врача.
Тогда Мясников не пошёл на открытую конфронтацию с Жириновским и отметил, что только озвучивал своё мнение.
Позже в интервью "Вечерней Москве" он признался, что уже более десяти лет является поклонником Жириновского, поэтому и не вступил с ним в перепалку.
"Дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию", — пояснил доктор.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.