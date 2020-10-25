Мясников признался, что является поклонником Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был возмущён словами врача Александра Мясникова, который опроверг необходимость в закрытии российских границ. Ранее политик призвал ограничить передвижения россиян за рубеж, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.

Мясников объяснил, что в этом нет смысла и привёл несколько значимых аргументов. В ответ Жириновский попросил главу Минздрава лишить доктора диплома врача.

Тогда Мясников не пошёл на открытую конфронтацию с Жириновским и отметил, что только озвучивал своё мнение.

Позже в интервью "Вечерней Москве" он признался, что уже более десяти лет является поклонником Жириновского, поэтому и не вступил с ним в перепалку.