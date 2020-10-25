Родственники Захарова потребовали от Ефремова деньги на похороны

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не перестаёт предъявлять материальные претензии к актёру.

На этот раз родственники умершего жителя Рязани потребовали от артиста возместить им затраты на похороны Захарова.

Они озвучили сумму, затраченную на погребение, которая составила 111 тысяч рублей.

Помимо этого, семья Захарова не оставляет намерений взыскать с Ефремова три миллиона рублей: в расчете по миллиону на каждого члена семьи.

Ефремов уже выплатил потерпевшим по делу, согласно решению суда, 800 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Ефремов намеревается установить Сергею Захарову памятник.