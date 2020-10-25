Доказательством того, что президентство стало для Владимира Зеленского серьёзным испытанием, является его нервозное поведение.
Нервы у Зеленского на пределе. Каждый громкий звук лидер Украины воспринимает как угрозу.
Владимир Александрович испугался резкого звука, когда приветствовал спортсменов "незалежной" в пресс-центре ледовой арены в Мариуполе.
На видео видно, как после старта хоккейного матча стало шумно. Резкий звук заставил Зеленского дернуться и закрыть уши. На помощь своему президенту тут же кинулся охранник.
Украинский президент, однако, поспешил успокоить секьюрити.
"Все нормально, нормально. Сижу", — сказал Зеленский своему телохранителю.
Интернет-пользователи вспомнили, что похожим образом вёл себя когда-то Саакашвили, в панике убегая от самолёта.
"Вот вы говорите: "царь", "царь"… А вы думаете нам, царям, легко?" — пошутили по поводу инцидента в Сети.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.