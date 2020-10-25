Зеленский стал таким же дёрганым, как и Саакашвили

Доказательством того, что президентство стало для Владимира Зеленского серьёзным испытанием, является его нервозное поведение.

Нервы у Зеленского на пределе. Каждый громкий звук лидер Украины воспринимает как угрозу.

Владимир Александрович испугался резкого звука, когда приветствовал спортсменов "незалежной" в пресс-центре ледовой арены в Мариуполе.

На видео видно, как после старта хоккейного матча стало шумно. Резкий звук заставил Зеленского дернуться и закрыть уши. На помощь своему президенту тут же кинулся охранник.

Украинский президент, однако, поспешил успокоить секьюрити.

"Все нормально, нормально. Сижу", — сказал Зеленский своему телохранителю.

Интернет-пользователи вспомнили, что похожим образом вёл себя когда-то Саакашвили, в панике убегая от самолёта.