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Соловьёв объяснил Галкину, почему не стоит заступаться за Навального

Владимир Соловьёв удивился, что юморист Максим Галкин "выступил на стороне" опального российского политика.

Соловьёв объяснил Галкину, почему не стоит заступаться за Навального

Пародист прокомментировал передачу Тиграна Кеосаяна, посвящённую Алексею Навальному. Авторы программы обратили внимание на то, что российского оппозиционера власти Германии и представители СМИ называют "фюрер".

Галкин объяснил тележурналистам, что слово "фюрер" в Германии не имеет негативного оттенка.

"Führer по-немецки — это просто "лидер", на кого рассчитана эта риторика?" — прокомментировал Галкин телепрограмму.

Владимиру Соловьёву такие филологические нравоучения очень не понравились. Он доходчиво объяснил юмористу, почему тот не должен любить Навального.

"И когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, (ведь вы еврей, как и я) вежливо называет жидами?" — сказал Соловьёв.

Журналист уверен, что Галкин, который "страстно желает понравиться оппозиционерам", пишет такие комментарии, потому что в политике "человек не очень просвещенный".

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