Диетологи рекомендуют употреблять куриное филе для укрепления иммунитета. Но важно, чтобы продукт был качественным. О том, на что стоит обратить внимание при покупке мяса, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Никаких проблем с качеством куриного мяса в России нет. Качество — это экономическое понятие. Говорить нужно о безопасности. Если у вас нет на курицу 170 рублей, а есть только на курицу за 130 рублей, это не значит, что вторая курица должна быть менее безопасной, чем первая.

Требования, которые установлены в Российской Федерации к безопасности мяса, в том числе к мясу бройлера, одни из наиболее жёстких в мире. У нас в стране осуществляется постоянный скрупулезный мониторинг безопасности выпускаемой продукции Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Где покупать?

Главное — покупать курицу в проверенных местах, потому что её безопасность определяется не ценой, а соблюдением целого ряда условий на этапе производства, переработки, транспортировки, хранения и реализации.

После того, как продукция уже готова, важно, чтобы по цепочке — от производителя до покупателя соблюдался строгий температурный режим. Именно он обеспечивает соблюдение требований по безопасности и, соответственно, качеству мяса: оно не протухнет, не сократятся сроки годности.

Конечно, не стоит покупать данный продукт в каких-то сомнительных торговых точках на улице. Лучше приобрести курицу в стационарных магазинах. Важно, чтобы прилавки были оснащены холодильным оборудованием, а сам магазин был чистым.

Для того чтобы выбрать тот или иной бренд, я рекомендую обращаться на официальный сайт государственной системы контроля качества — это Роскачество. На официальном сайте ведомства опубликованы многочисленные исследования по безопасности и качеству мясу птицы как в отрубах, так и в тушках разных брендов.

Наша курица безопасна и это подтверждается существенным ростом российского экспорта и географии экспорта. Мы поставляем мясо птицы в разные точки нашей планеты — от Африки и до Китая. Российское мясо покупают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, страны Центральной Азии, бывшие республики СССР, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Гонконг и другие.﻿﻿﻿﻿﻿