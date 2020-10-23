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Евгений Пригожин не собирается баллотироваться в Госдуму

Евгений Пригожин прокомментировал иски к публикующим о нем недостоверную информацию оппозиционерам. Ранее редакция "Правды.ру" поинтересовалась у бизнесмена, хочет ли он участвовать в большой политике и связано ли это с противостоянием с "приверженцами антироссийских взглядов".

Пресс-служба "Конкорда" опубликовала ответ Пригожина на запрос издания. По словам бизнесмена, у нет желания идти в политику, зато есть адекватная оценка происходящего. Пригожин подчеркнул, что Россия — великая страна, имеющая право отстаивать собственную позицию и продвигать национальные интересы.

"Каждый обязан вкалывать на своем месте, как Папа Карло, на благо своей страны, в защиту интересов своего государства и не давать западным державам вставлять нам палки в колеса", — добавил он.

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Пригожин также указал, что никогда не состоял в партии "Родина" и на намерен идти на какие-либо выборы от данной политической организации, хотя и симпатизирует ей. В то же время, по его словам, достойные патриоты есть в любой партии. Объективным подтверждением тому является социолог Максим Шугалей. Финальной темой, которую бизнесмен разъяснил "Правде.Ру", стали его последние иски в отношении сторонников Алексея Навального. Пригожин напомнил, что это "сборище клоунов" опубликовало о нем недостоверные клеветнические сведения. При этом он признался, что получает удовольствие от противостояния с оппозицией.

"Сборище клоунов поливало меня грязью в течение 10 лет. Пора их взять за шкварник, чтобы они свое дерьмо убрали и пол за собой вылизали", — резюмировал петербургский предприниматель.

Напомним, ранее на просторах социальных сетей появились фейковые сообщения о том, что Пригожин или члены его команды якобы планируют участвовать в выборах в Государственную думу.

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