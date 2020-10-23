Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова

Стало известно об условиях содержания Михаила Ефремова. Актёр отбывает наказание в VIP-камере в московском СИЗО "Водник", сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Оказывается, с самых первых дней в личном пользовании Ефремова находятся отдельный санузел, холодильник, обеденный стол. Каждый день он заказывает блюда из московских ресторанов, так как тюремная пища ему не по вкусу.

Ефремов много спит и читает. Кроме того, каждый день в течение двух часов он гуляет во дворе СИЗО.

В ближайшее время Ефремова этапируют в колонию общего режима.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актёру в виде восьми лет лишения свободы. Ему снизили срок на шесть месяцев, так как актёр компенсировал моральный ущерб близким погибшего. Он перевёл на счёт родственников Сергея Захарова по одному миллиону рублей. Они сообщили, что такой исход дела их устраивает.