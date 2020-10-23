Глушко: Демонстрационный экзамен в колледжах может стать обязательным

Минпросвещения намерено сделать обязательным демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills при выпуске студентов из колледжей. В 2020 году такой экзамен сдали более 35 тысяч выпускников техникумов и колледжей.

Итоговую аттестация выпускников проходила с учётом международных стандартов.

"Министерство просвещения РФ предполагает сделать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills обязательным для выпускников заведений среднего профессионального образования (СПО). Ставим себе задачу, чтобы студентов выходили рынок труда по всем укрупненным группам профессий и специальностям после демонстрационного экзамена", — рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на заседании коллегии Минпросвещения.

Этот экзамен принимают не только преподаватели, но и представители предприятий, но которых ждут выпускников колледжей.