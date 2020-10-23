Предприятия смогут намного дешевле покупать турпутёвки для сотрудников

Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс внёс премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает АТОР.
Проект закона предусматривает освобождение предприятий от уплаты двадцатипроцентного налога за путёвки сотрудников.
"Предприятия получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с самими здравницами, а не только с туроператорами", — объяснил Михаил Мишустин.
Он пояснил, что предприятия не будут уплачивать налоги на путёвки своих сотрудников
"Траты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль. Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путёвок", — отметил премьер-министр.
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