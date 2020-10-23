После катастрофы на Камчатке фауна может восстановиться через полгода

Восстановление жизни в морском заливе на Камчатке произойдет, вероятнее всего, будущей осенью, полагают биологи. Для нормализации жизни должна охладиться вода, а затем произойти смена поколений морской живности.

Биологи рассказали о результатах экспедиции на место экологической катастрофы на Камчатке.

"Мы наблюдали значительный замор на глубинах от трех-пяти метров до глубины в 15-17 метров. В ближайшее время пройдут две волны восстановления. Во-первых, когда вода станет чуть прохладнее, потому что в той точке, где я нырял, вода была 10 градусов. Это очень тёплая температура для середины октября. Как только вода станет прохладнее, все животные поднимутся наверх — на глубину 3-17 метров, где в настоящее время фиксируется сниженное число живых организмов", — сообщил начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М. Ломоносова Александр Семёнов.

По его словам, смена поколений живности в холодных морях происходит весной.