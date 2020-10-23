Липецкие чиновники передали медикам 35 автомобилей

Руководство администрации Липецкой области подхватило эстафету добрых дел, о которой накануне заявили в Благовещенске и Омске. В Приамурье врачам выделили 9 машин, в Омской области — 50, а сегодня и в Липецкой — 35.

Машины будут выделены медработникам из автопарков структур регионального правительства.

"35 автомобилей из автопарка областной администрации и управлений переданы различным учреждениям здравоохранения, работающим с заразившимися коронавирусной инфекцией. Власти берут на себя все расходы по обслуживанию автомобилей, благодаря которым врачи смогут быстрее добираться до пациентов", — заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что эти машины останутся у медиков ровно столько, сколько им будет необходимо.