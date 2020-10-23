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Липецкие чиновники передали медикам 35 автомобилей

Руководство администрации Липецкой области подхватило эстафету добрых дел, о которой накануне заявили в Благовещенске и Омске. В Приамурье врачам выделили 9 машин, в Омской области — 50, а сегодня и в Липецкой — 35.

Липецкие чиновники передали медикам 35 автомобилей

Машины будут выделены медработникам из автопарков структур регионального правительства.

"35 автомобилей из автопарка областной администрации и управлений переданы различным учреждениям здравоохранения, работающим с заразившимися коронавирусной инфекцией. Власти берут на себя все расходы по обслуживанию автомобилей, благодаря которым врачи смогут быстрее добираться до пациентов", — заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что эти машины останутся у медиков ровно столько, сколько им будет необходимо.

"В это непростое время мы принимаем все необходимые меры для борьбы с инфекцией. Количество обращений к медикам значительно выросло. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медпомощь жителям оказывалась как можно быстрее и качественнее", — подчеркнул Артамонов.

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