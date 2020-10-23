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Из саратовских аптек отозвали "Коронавир" для перемаркировки

Отечественное лекарство, предназначенное для лечения инфицированных коронавирусом, отозвали из аптек Саратовской области для перемаркировки. Процедура будет производиться в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Из саратовских аптек отозвали "Коронавир" для перемаркировки

Торговое название препарата — "Коронавир", сообщили в региональном Минздраве.

"Препарат для пациентов с COVID-19 "Фавипиравир", под торговым наименованием "Коронавир" был в наличии в аптечной сети. Сейчас в связи с тем, что были внесены в методические рекомендации изменения, и согласно действующему законодательству производитель должен был перемаркировать упаковки данного препарата, весь препарат был отозван", — сказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.

Он заверил, что процедура будет краткосрочной и к началу следующей недели препарат вернётся в аптеки области.

"Вчера на совещании у вице-губернатора представители поставщиков, а именно один из крупнейших — "Катрен" — заявил, что поставки будут ориентировочно с понедельника, и он будет в аптечной сети", — добавил он.

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