Голикова: Число россиян с сахарным диабетом превысило пять миллионов

В России свыше пяти миллионов граждан болеют сахарным диабетом, 98 процентов из них находятся под регулярным наблюдением врачей-специалистов. Инвалидность от этого заболевания получили свыше 320 тысяч человек.
Детская инвалидность от сахарного диабета выросла на 8,8 процента за год и составила 41,1 тысячи человек.
"По сравнению с началом 2019 года численность пациентов с диагнозом "сахарный диабет" выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей — на 5,3%. Так, на начало 2020 года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарного диабета", — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.
Растущие цифры по статистике заболевания вице-премьер связала с улучшением диагностики в стране.
"Из всех заболевших диабетом 98% (5 млн человек) взяты под диспансерное наблюдение. Среди детей зарегистрировано 48,8 тыс. заболеваний, под диспансерное наблюдение взяты почти 48 тыс. (98,3%). Рост числа больных сахарным диабетом свидетельствует о том, что улучшается диагностика. Диабет стали выявлять раньше, что автоматически привело к увеличению числа больных этим заболеванием. Также люди стали уделять больше внимания своему здоровью и сами инициируют диагностику диабета. Однако немаловажным фактором заболеваемости диабетом остаются неправильное питание и нездоровый образ жизни", — подчеркнула Голикова.
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