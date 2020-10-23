Голикова: Число россиян с сахарным диабетом превысило пять миллионов

В России свыше пяти миллионов граждан болеют сахарным диабетом, 98 процентов из них находятся под регулярным наблюдением врачей-специалистов. Инвалидность от этого заболевания получили свыше 320 тысяч человек.

Детская инвалидность от сахарного диабета выросла на 8,8 процента за год и составила 41,1 тысячи человек.

"По сравнению с началом 2019 года численность пациентов с диагнозом "сахарный диабет" выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей — на 5,3%. Так, на начало 2020 года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарного диабета", — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Растущие цифры по статистике заболевания вице-премьер связала с улучшением диагностики в стране.