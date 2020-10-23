Русская интеллигенция уничтожена, в современной России такого понятия больше не существует, заявил в интервью "Радио 1" журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер.

"Слово "интеллигенция" существует только применительно к России. По-английски есть слово intelligence — "ум". Если вы по-английски скажете "интеллидженция", будет иметься в виду русское понятие. Больше нигде в мире этого не было, это особая социальная прослойка, которая была создана благодаря неким условиям, как алмаз.

Алмаз — это углерод. Углерод — мягчайший материал. Но под колоссальным давлением образуется самый твёрдый материал, который мы знаем. Так вот, точно так же под этим невероятным давлением царского времени, татарского ига и всего остального появилась эта прослойка. Она немногочисленная, но она совершенно поразительная", пояснил собеседник "Радио 1".