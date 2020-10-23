Мурашко: ситуация с COVID в мире в последнее время серьёзно ухудшилась

Глава Минздрава констатировал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в последнее время значительно ухудшается. При пандемии стали видны проблемы здравоохранения в различных странах мира.
Михаил Мурашко назвал эту ситуацию новым вызовом, с которым пришлось столкнуться человечеству.
"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Это серьёзный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран", — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на международном межпартийном форуме "ШОС +".
Мурашко считает, что страны ШОС обязаны ставить интересы человеческой жизни выше экономических вопросов в здравоохранении.
"Страны ШОС должны ставить интересы пациентов превыше всего, не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни. Мы видим, что существует сегодня уже правильный, длинный ковид, тот шлейф, который оставляет инфекция у пациентов с хроническими заболеваниями. И, конечно же, переход на сопровождение пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию и имеют хронически заболевания, является очень важным элементом", — отметил министр.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.