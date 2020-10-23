Мурашко: ситуация с COVID в мире в последнее время серьёзно ухудшилась

Глава Минздрава констатировал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в последнее время значительно ухудшается. При пандемии стали видны проблемы здравоохранения в различных странах мира.

Михаил Мурашко назвал эту ситуацию новым вызовом, с которым пришлось столкнуться человечеству.

"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Это серьёзный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран", — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на международном межпартийном форуме "ШОС +".

Мурашко считает, что страны ШОС обязаны ставить интересы человеческой жизни выше экономических вопросов в здравоохранении.