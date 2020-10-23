Миронов призвал создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом

Лидер думских эсеров предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом. При помощи фонда, считает парламентарий, можно будет финансировать неотложные мероприятия, на которые не успели заложить средства в бюджет.
Финансировать фонд политик предложил из средств экпортёров сырья, а также с этой целью ввести госмонополию на выпуск спирта.
"Фонд по борьбе с коронавирусом возможно финансировать за счёт отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта. Фонд по борьбе с коронавирусом сможет работать по трём главным направлениям", — заявил лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Он предлагает на средства фонда проводить тестирование, обеспечение лекарствами и укрепить работу неотложной медпомощи.
"Первое направление работы фонда — тестирование граждан. В приоритетном порядке его должны проходить те, кто входит в профессиональные группы риска. Второе направление работы — это бесплатное лекарственное обеспечение больных коронавирусом. Третьим направлением работы фонда должно стать усиление службы скорой помощи. Доходит до того, что некоторые чиновники из-за высокой загрузки врачей предлагают людям не звонить в "скорую", если у них нет тяжелых симптомов коронавируса. А как быть тем, у кого другие острые заболевания или травмы?", — задался вопросом политик.
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