Миронов призвал создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом

Лидер думских эсеров предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом. При помощи фонда, считает парламентарий, можно будет финансировать неотложные мероприятия, на которые не успели заложить средства в бюджет.

Финансировать фонд политик предложил из средств экпортёров сырья, а также с этой целью ввести госмонополию на выпуск спирта.

"Фонд по борьбе с коронавирусом возможно финансировать за счёт отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта. Фонд по борьбе с коронавирусом сможет работать по трём главным направлениям", — заявил лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он предлагает на средства фонда проводить тестирование, обеспечение лекарствами и укрепить работу неотложной медпомощи.