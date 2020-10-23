Познер назвал Сталина "величайшим преступником в мировой истории"

Известный телеведущий, имеющий три гражданства (Российская Федерация, Франция и США), высказался по поводу роли советского лидера Иосифа Сталина в мировой истории.
Журналист назвал деятельность Сталина на своём посту "преступной", припомнив ГУЛАГ и депортацию народов, не забыв также отметить положительные достижения СССР.
"Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться. Это создание системы лагерей ГУЛАГ и принудительную депортацию народов в Советском Союзе", — написал телеведущий Владимир Познер на своём личном сайте.
Познер считает, что Сталина неправильно сравнивать с политическими деятелями, жившими в другие эпохи.
"Считаю некорректным сравнения действий бывшего советского лидера с поступками других исторических деятелей, так как происходит сопоставление неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран с деяниями рук одного человека в одной стране", — написал Познер.
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