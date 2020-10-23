"Скостили полгода": Ефремову уменьшили срок

22 октября в Московском городском суде состоялось заседание по рассмотрению кассационной жалобы защиты актёра Михаила Ефремова.

Адвокат хотел добиться, чтобы актёру реальный срок был заменён на наказание без лишения свободы.

В результате рассмотрения кассации, суд снизил Ефремову срок:

теперь вместо восьми лет заключения в колонии общего режима он проведёт за решёткой семь с половиной.

Владимир Васильев, новый адвокат артиста, с решением суда не согласен и заявил, что будет ещё одна кассация.

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