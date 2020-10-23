Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску
Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы
Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Премию Сахарова-2020 получат десять белорусских оппозиционеров
Турция не будет интегрировать российские С-400 в сети НАТО

"Скостили полгода": Ефремову уменьшили срок

22 октября в Московском городском суде состоялось заседание по рассмотрению кассационной жалобы защиты актёра Михаила Ефремова.

Адвокат хотел добиться, чтобы актёру реальный срок был заменён на наказание без лишения свободы.

В результате рассмотрения кассации, суд снизил Ефремову срок:

теперь вместо восьми лет заключения в колонии общего режима он проведёт за решёткой семь с половиной.

Владимир Васильев, новый адвокат артиста, с решением суда не согласен и заявил, что будет ещё одна кассация.

Читайте также:

 Ефремов установит памятник Захарову, погибшему в смертельном ДТП

Ефремов пожаловался суду на Пашаева

Последние материалы
Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя
Алексей Мухин: "Вирус вернулся, потому что мы разгильдяи"
Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску
Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы
Карикатуры Charlie Hebdo теперь проецируются на здания во Франции
Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Популярное
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19
Здоровье
Эксперты выяснили, как долго больные COVID-19 могут заражать других
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Карабахский тупик — пат или мат?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников