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Не важно какие финансы, главное – результат: эксперт о медицине в РФ

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович ответила на вопрос "Правды.ру" по поводу страховой и бюджетной медицины, против которой высказалась вице-премьер Татьяна Голикова.

Не важно какие финансы, главное – результат: эксперт о медицине в РФ

Бюджетная и страховая медицина — это термины, которыми определяется не порядок организации общественной системы здравоохранения, а название тех средств, которые накапливаются в единой системе, из которой потом здравоохранение оплачивается. Из налогов — тогда это бюджетная система. Такие системы в Великобритании и Швеции. Либо это страховые взносы, которые формируют единый фонд оплаты. Такая система действует в Германии, Нидерландах и отчасти в России. Потому что в России есть и страховой взнос от администрации регионов, который, по сути, является бюджетным платежом, пояснила эксперт.

"Татьяна Голикова говорила о том, что система должна быть децентрализованной или централизованной с точки зрения управления этими финансами. Я считаю, что самая главная задача общественной системы здравоохранения — это всё-таки формирование единого представления о результативности этой системы здравоохранения, контроль не процессов, как это происходит сейчас, сколько пришло, сколько ушло больных, сколько на уколах, а то, чего достигла эта система. И постановка в качестве целевых задач единых результатов для всех территорий позволит им развязать руки относительно механизмов достижения этих результатов", — отметила Попович.

В России регионы сильно отличаются по географическим, климатическим, демографическим и по клиническим характеристикам. Из центра полностью регулировать, нормировать и доводить до каких-то организационных схем невозможно.

"Каждый регион должен формировать характер своих действий, исходя из проблемного поля. В этом смысле система будет децентрализованной, но с единой целевой постановкой результата. И тогда неважно, будут ли это платежи из бюджета, которые будут направляться в соответствие с путем, который выбрал регион, либо это будут специальные страховые взносы, либо это будет и то, и другое — такая комбинированная модель, в данном случае не имеет значение. Важен здесь результат. А результат должен быть един, но достижения могут быть разные в разных регионах", — объяснила в комментарии "Правде.ру" директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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