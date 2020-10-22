Не важно какие финансы, главное – результат: эксперт о медицине в РФ

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович ответила на вопрос "Правды.ру" по поводу страховой и бюджетной медицины, против которой высказалась вице-премьер Татьяна Голикова.

Бюджетная и страховая медицина — это термины, которыми определяется не порядок организации общественной системы здравоохранения, а название тех средств, которые накапливаются в единой системе, из которой потом здравоохранение оплачивается. Из налогов — тогда это бюджетная система. Такие системы в Великобритании и Швеции. Либо это страховые взносы, которые формируют единый фонд оплаты. Такая система действует в Германии, Нидерландах и отчасти в России. Потому что в России есть и страховой взнос от администрации регионов, который, по сути, является бюджетным платежом, пояснила эксперт.

"Татьяна Голикова говорила о том, что система должна быть децентрализованной или централизованной с точки зрения управления этими финансами. Я считаю, что самая главная задача общественной системы здравоохранения — это всё-таки формирование единого представления о результативности этой системы здравоохранения, контроль не процессов, как это происходит сейчас, сколько пришло, сколько ушло больных, сколько на уколах, а то, чего достигла эта система. И постановка в качестве целевых задач единых результатов для всех территорий позволит им развязать руки относительно механизмов достижения этих результатов", — отметила Попович.

В России регионы сильно отличаются по географическим, климатическим, демографическим и по клиническим характеристикам. Из центра полностью регулировать, нормировать и доводить до каких-то организационных схем невозможно.