Петербуржцы пожаловались на заваленный мусором фонтан "Река времени"

В социальной сети "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания" недавно появилась информация о том, что фонтанная композиция "Река времени", которая расположена на углу набережной реки Фонтанки с улицей Белинского находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Заметив это, активисты отправили жалобу.

Работники "Водоканала Санкт-Петербурга" оперативно устранили проблему. Они очистили от мусора, опавших листьев и окурков.

В комментариях к посту петербуржцы посетовали, что уборка проводится только после того, как отправлена жалоба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту.