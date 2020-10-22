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Растаявшие льды Арктики могут затопить Петербург, считает климатолог

Растаявшие из-за изменения климата ледники Антарктиды поднимут уровень океана. К концу века это повышение, по мнению климатолога, заставит островитян и жителей приморских городов переселяться в другие места.

Растаявшие льды Арктики могут затопить Петербург, считает климатолог

Эти проблемы могут коснуться и жителей Петербурга, полагает климатолог.

"Сейчас в Антарктиде началось активное таяние ледника. Оно давно уже идет в горных районах, оно давно идет в Гренландии. Сейчас Антарктида тоже начала терять массу. Естественно, чем меньше льда на суше, тем меньше льда в океане. С доиндустриального периода уровень моря поднялся на 16 сантиметров. Если Антарктида потеряет небольшую часть свое льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра", — рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин, выступая на заседании "Валдайского клуба".

Он полагает, что в связи с этим к концу века у Петербурга могут возникнуть серьёзнейшие проблемы.

"К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы", — сказал Екайкин, отметив, что от повышения уровня моря будут страдать в большей степени островные государства и приморские города.

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