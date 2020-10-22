Российские туристы не смогут посетить Китай этой зимой

В ноябре, а также в три предстоящих зимних месяца не стоит ожидать возобновления туристических поездок россиян в Китай и китайцев в России, отмечают эксперты туротрасли.
В Китайской народной республике опубликованы новые рекомендации, в которых говорится о дальнейшем запрете работы онлайн-турагентств по организации как въездного, так и выездного туризма.
"Министерство культуры и туризма Китая опубликовало официальное распоряжение о дальнейшем усилении профилактики и борьбы с осенне-зимними эпидемиями. Там содержится намерение не возобновлять работу туркомпаний и онлайн-турагентств по организации групповых и пакетных туров как въездных, так и выездных", — сообщает отраслевой туристический ресурс TourDom. ru.
Рекомендации чиновников КНР направлены на дальнейшую борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.
"Китайские чиновники рекомендуют сосредоточиться на внедрении усовершенствованных санитарных стандартов в достопримечательностях, звездных отелях и туристических агентствах. Это решение мотивировано продолжающимся распространением коронавирусной инфекции по всему миру и всё ещё существующим риском спорадических случаев и местных вспышек в ближайшее время, особенно осенью и зимой", — отмечается в публикации.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.