Российские туристы не смогут посетить Китай этой зимой

В ноябре, а также в три предстоящих зимних месяца не стоит ожидать возобновления туристических поездок россиян в Китай и китайцев в России, отмечают эксперты туротрасли.

В Китайской народной республике опубликованы новые рекомендации, в которых говорится о дальнейшем запрете работы онлайн-турагентств по организации как въездного, так и выездного туризма.

"Министерство культуры и туризма Китая опубликовало официальное распоряжение о дальнейшем усилении профилактики и борьбы с осенне-зимними эпидемиями. Там содержится намерение не возобновлять работу туркомпаний и онлайн-турагентств по организации групповых и пакетных туров как въездных, так и выездных", — сообщает отраслевой туристический ресурс TourDom. ru.

Рекомендации чиновников КНР направлены на дальнейшую борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.