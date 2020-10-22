К концу 2020 года численность населения России может сократиться на 352,5 тысяч человек, а к 2024 году — на 1,2 млн. О том, что нужно для улучшения демографической ситуации в стране, в интервью "Правде. Ру" рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"В первую очередь нужно улучшить экономическую ситуацию, причём важно не само улучшение, а процесс улучшения. Если люди будут верить в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, то они будут рожать.

Не рожают по двум причинам. Во-первых, это очень дорогое удовольствие, особенно для людей, живущих в городах.

Во-вторых, получение материнского капитала требует выполнения огромного количества условий, поэтому он слабо влияет на рост рождаемости.

Нужны дополнительные меры поддержки.

Но самое главное — это не рост экономики, а ощущение этого роста. Люди принимают решение не на основании событий, а на основании своего представления о них. Если люди будут считать, что всё идёт к лучшему, то они будут рожать детей.

Здесь очень важна психологическая составляющая.

Развитие экономики в любом случае необходимо, в том числе для роста народонаселения. Но это такое оружие обоюдоострое, потому что чем лучше развивается экономика, тем будет дороже завести ребёнка.

Главное — это понимание того, что завтра будет лучше, чем сегодня", — пояснил собеседник "Правды. Ру".