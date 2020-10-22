Евросоюз ввёл новые антироссийские санкции

Евросоюз ввёл новые санкции в отношении одной российской организации и двух граждан РФ за якобы организацию и осуществление кибератаки на офис канцлера Германии Ангелы Меркель.

К санкциям континентальной Европы присоединилась Великобритания, которая сейчас не является членом ЕС.

"Европейский союз ввел санкции против двух граждан России и одной организации, которых подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Речь идет о якобы 85-м главном центре спецопераций ГРУ, а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых в ЕС считают сотрудниками этого центра", — следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Россиян обвинили в несанкционированном доступе к электронному почтовому ящику канцлера Германии Ангелы Меркель, содержащих переписку её офиса с 2012 по 2015 годы. По этому поводу МИД ФРГ вызывал российского посла в мае 2020 года и предупредил о санкциях ЕС.

Позже глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что германская сторона не представила доказательства причастности России к кибератаке на офис Меркель.