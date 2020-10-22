Священник объяснил смысл слов Папы Римского об однополых браках

Папа Римский Франциск просил защитить гражданские права гомосексуалистов, пояснил генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Католическая церковь не намерена менять свою позицию по однополым бракам, сообщает РИА Новости. Для Папы Римского очень важно объяснить людям, состоящим в однополых браках, что "Церковь для них открыта".

Так понтифик проявил сострадание к людям, которые часто становятся жертвами дискриминации. Однако "речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идёт".

"Точно также Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию просто потому, что не может этого сделать", — обратил внимание представитель Римско-католической церкви.

Ранее Папа Римский заявил, что в закон "О гражданских союзах" необходимо внести изменения, так как текущая версия документа не учитывает права гомосексуалистов, которые хотят создать семью.