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Священник объяснил смысл слов Папы Римского об однополых браках

Папа Римский Франциск просил защитить гражданские права гомосексуалистов, пояснил генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Священник объяснил смысл слов Папы Римского об однополых браках

Католическая церковь не намерена менять свою позицию по однополым бракам, сообщает РИА Новости. Для Папы Римского очень важно объяснить людям, состоящим в однополых браках, что "Церковь для них открыта".

Так понтифик проявил сострадание к людям, которые часто становятся жертвами дискриминации. Однако "речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идёт".

"Точно также Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию просто потому, что не может этого сделать", — обратил внимание представитель Римско-католической церкви.

Ранее Папа Римский заявил, что в закон "О гражданских союзах" необходимо внести изменения, так как текущая версия документа не учитывает права гомосексуалистов, которые хотят создать семью.

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