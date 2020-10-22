Более 60 процентов россиян экономят на еде

62 процента россиян стремятся сэкономить на продуктах питания, покупая меньше по объёму и хуже по качеству. Этот показатель снизился в третьем квартале, во втором таковых соотечественников было 65 процентов.

Россияне по-прежнему беспокоятся о своём состоянии здоровья (61 процент) и боятся остаться без работы (51 процент).

"Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля семей, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% ", — сообщают аналитики банка "Сбер" по итогам исследования потребительских настроений россиян.

Согласно результатам исследования, соотечественники стали чаще совершать походы в магазин, но продуктов стали покупать меньше.