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Более 60 процентов россиян экономят на еде

62 процента россиян стремятся сэкономить на продуктах питания, покупая меньше по объёму и хуже по качеству. Этот показатель снизился в третьем квартале, во втором таковых соотечественников было 65 процентов.

Более 60 процентов россиян экономят на еде

Россияне по-прежнему беспокоятся о своём состоянии здоровья (61 процент) и боятся остаться без работы (51 процент).

"Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля семей, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% ", — сообщают аналитики банка "Сбер" по итогам исследования потребительских настроений россиян.

Согласно результатам исследования, соотечественники стали чаще совершать походы в магазин, но продуктов стали покупать меньше.

"После ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объёмах. В результате количество походов в магазин в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99.

На фоне общего улучшения ситуации опасения россиян немного ослабели. В числе главных поводов для беспокойства остаётся состояние здоровья. Этот фактор отметили 61% респондентов. Второй по значимости причиной для беспокойства остаётся безработица — 51%", — говорится в результатах исследования "Сбера".

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