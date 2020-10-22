62 процента россиян стремятся сэкономить на продуктах питания, покупая меньше по объёму и хуже по качеству. Этот показатель снизился в третьем квартале, во втором таковых соотечественников было 65 процентов.
Россияне по-прежнему беспокоятся о своём состоянии здоровья (61 процент) и боятся остаться без работы (51 процент).
"Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля семей, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% ", — сообщают аналитики банка "Сбер" по итогам исследования потребительских настроений россиян.
Согласно результатам исследования, соотечественники стали чаще совершать походы в магазин, но продуктов стали покупать меньше.
"После ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объёмах. В результате количество походов в магазин в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99.
На фоне общего улучшения ситуации опасения россиян немного ослабели. В числе главных поводов для беспокойства остаётся состояние здоровья. Этот фактор отметили 61% респондентов. Второй по значимости причиной для беспокойства остаётся безработица — 51%", — говорится в результатах исследования "Сбера".
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.