Омск вслед за Благовещенском отдаёт чиновничьи машины медикам

Губернатор Омской области вслед за главой Приамурья объявил о выделении автомобилей регионального правительства медикам для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Десять правительственных машин уже ездят на вызовы. Александр Бурков распорядился выделить ещё 40 единиц автотранспорта на нужды медработников.

"Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о решении передать машины правительства медицинским учреждениям, чтобы повысить мобильность медиков. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно "сложная, но временная", — сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона решил, что и 50 машин — не предел, понадобится больше, выделят ещё.

"Десять машин регионального минтруда уже сегодня приступят к работе в городских поликлиниках. Автомобили будут развозить участковых врачей к омичам, которые вызвали медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений. Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального правительства. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность ", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Амурской области Василий Орлов выделил врачам девять машин из правительственного гаража.