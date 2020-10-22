Фурсенко: В мире произойдут масштабные эпидемии из-за изменения климата

С изменением климата на Земле связана пандемия коронавируса, по той же причине планету ждут более масштабные и разрушительные эпидемии, полагает помощник главы российского государства.

Андрей Фурсенко полагает, что с изменением климата меняется ареал обитания "всякой заразы".

"Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия COVID-19. Пандемия (COVID-19) связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы. И это ясно, что это вещи напрямую связанные", — заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

По его информации, о предстоящем разгуле стихии известно российским властям и научному сообществу.