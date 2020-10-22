В России студентов не будут расселять из общежитий из-за коронавируса

Решения о расселении студентов из общежитий будут приниматься в каждом конкретном здании, конкретном регионе. Минобразования не планирует директивно закрывать студенческие общежития из-за коронавируса.
В общежитиях вузов по всей России сейчас живёт 800 тысяч студентов.
"У нас более 800 тысяч студентов в общежитиях по всей России. Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тысяч мест, из них более 80% свободны. Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе", — рассказал "Известиям" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он объяснил, по каким конкретным причинам закрыты несколько учебных корпусов в МГТУ имени Баумана в Москве.
"Закрытие нескольких корпусов в МГТУ имени Баумана стало причиной нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В некоторых помещениях нет приборов для обеззараживания воздуха. Не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Недостаточно эффективно контролируют использование средств индивидуальной защиты студентами — они не носят маски. Ещё одно нарушение связано с особым порядком дезинфекции помещений в отсутствие студентов", — пояснил Фальков.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.