В России студентов не будут расселять из общежитий из-за коронавируса

Решения о расселении студентов из общежитий будут приниматься в каждом конкретном здании, конкретном регионе. Минобразования не планирует директивно закрывать студенческие общежития из-за коронавируса.

В общежитиях вузов по всей России сейчас живёт 800 тысяч студентов.

"У нас более 800 тысяч студентов в общежитиях по всей России. Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тысяч мест, из них более 80% свободны. Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе", — рассказал "Известиям" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он объяснил, по каким конкретным причинам закрыты несколько учебных корпусов в МГТУ имени Баумана в Москве.