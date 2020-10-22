Онищенко назвал "гибридной войной" ситуацию с пандемией

Бывший главный санврач России заявил, что грипп гораздо опаснее коронавируса и смертность от первой инфекции выше. А всё, что происходит COVID-19, похоже на "гибридную войну".

Информационный фон вокруг коронавирусной инфекции Онищенко назвал "информационно-террористической атакой".

"XXI век — это век гибридных войн. Всё, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность при коронавирусе — 2,77 процента, при гриппе она выше, но у гриппа отсроченная летальность", — заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Депутат в очередной раз озвучил своё мнение, что самая опасная инфекция на Земле — грипп.