Онищенко назвал "гибридной войной" ситуацию с пандемией

Бывший главный санврач России заявил, что грипп гораздо опаснее коронавируса и смертность от первой инфекции выше. А всё, что происходит COVID-19, похоже на "гибридную войну".
Информационный фон вокруг коронавирусной инфекции Онищенко назвал "информационно-террористической атакой".
"XXI век — это век гибридных войн. Всё, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность при коронавирусе — 2,77 процента, при гриппе она выше, но у гриппа отсроченная летальность", — заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
Депутат в очередной раз озвучил своё мнение, что самая опасная инфекция на Земле — грипп.
"Самой опасной инфекцией является грипп. Надеюсь, что общее собрание Российской академии наук даст научную оценку ситуации с коронавирусной инфекцией, а специальные органы проанализируют информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня", — сказал Онищенко.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.