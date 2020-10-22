В Рособрнадзоре допустили возможность проведения ЕГЭ в онлайн-формате

Невозможность осуществления полного контроля за проведением единого государственного экзамена в дистанционном формате является единственным препятствием для проведения ЕГЭ в таком виде.

В надзорном ведомстве полагают, что в будущем, возможно, такой формат станет приемлем.

"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов", — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что его ведомство делает некоторые разработки, которые, возможно, приблизят сдачу ЕГЭ на "удалёнке".