Невозможность осуществления полного контроля за проведением единого государственного экзамена в дистанционном формате является единственным препятствием для проведения ЕГЭ в таком виде.
В надзорном ведомстве полагают, что в будущем, возможно, такой формат станет приемлем.
"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов", — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что его ведомство делает некоторые разработки, которые, возможно, приблизят сдачу ЕГЭ на "удалёнке".
"Активное внедрение цифровых технологий в образование, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций. Рособрнадзором рассматривается возможность цифровизации формата проведения государственной итоговой аттестации. Для этого разработаны и внедрены некоторые технологические решения", — проинформировал Музаев.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.