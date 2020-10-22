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Для мигрантов разработали требования по знанию русского языка

Образовательное ведомство разработало документ требований к иностранцам, которые хотят жить или работать в России. В документе содержится перечень минимальных знаний по русскому языку, истории и правовому устройству РФ.

Для мигрантов разработали требования по знанию русского языка

Требования отличаются в зависимости от намерений иностранцев, приезжающих в Россию.

"Иностранец, претендующий на получение разрешения на временное проживание в РФ, должен уметь выражать свои намерения на русском языке и воспринимать на слух речь других людей, уметь читать, понимать и писать текст, заполнять анкеты, составлять заявления, а также знать основные правила русского языка. Претенденты обязаны знать основные события из истории России, традиции страны, её праздники и имена выдающихся деятеле.

Должны знать правила въезда и пребывания на территории РФ, миграционного учёта", — говорится в перечне требований Минпросвещения РФ к минимальному уровню знаний по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев, претендующих на проживание или работу в РФ.

Максимальные требования предъявляются к претендентам на получение вида на жительство в России.

"Иностранцы, претендующие на получения вида на жительство в РФ дополнительно должны знать и понимать исторические термины, знать названия основных политических партий. Должны понимать особенности взаимоотношений русского народа и народов, входивших в состав Российской империи и СССР. Есть требования к знанию системы правил постоянного проживания иностранцев в РФ", — отмечается в документе.

К приезжающим поработать требования минимальные.

"Для иностранцев, претендующих на получение разрешения на работу или патента, необходимо уметь прочитать текст и понять общий смыл его содержания, уметь воспроизводить высказывания в соответствии с предложенными темами", — указывается в перечне требований.

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