Для мигрантов разработали требования по знанию русского языка

Образовательное ведомство разработало документ требований к иностранцам, которые хотят жить или работать в России. В документе содержится перечень минимальных знаний по русскому языку, истории и правовому устройству РФ.

Требования отличаются в зависимости от намерений иностранцев, приезжающих в Россию.

"Иностранец, претендующий на получение разрешения на временное проживание в РФ, должен уметь выражать свои намерения на русском языке и воспринимать на слух речь других людей, уметь читать, понимать и писать текст, заполнять анкеты, составлять заявления, а также знать основные правила русского языка. Претенденты обязаны знать основные события из истории России, традиции страны, её праздники и имена выдающихся деятеле. Должны знать правила въезда и пребывания на территории РФ, миграционного учёта", — говорится в перечне требований Минпросвещения РФ к минимальному уровню знаний по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев, претендующих на проживание или работу в РФ.

Максимальные требования предъявляются к претендентам на получение вида на жительство в России.

"Иностранцы, претендующие на получения вида на жительство в РФ дополнительно должны знать и понимать исторические термины, знать названия основных политических партий. Должны понимать особенности взаимоотношений русского народа и народов, входивших в состав Российской империи и СССР. Есть требования к знанию системы правил постоянного проживания иностранцев в РФ", — отмечается в документе.

К приезжающим поработать требования минимальные.