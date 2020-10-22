Глава Приамурья выделил медикам девять правительственных машин

Губернатор Приамурья распорядился на время пандемии выделять медработникам по девять машин ежедневно для доставки врачей к пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Все машины регионального правительства 2019 года выпуска: восемь "КИА Рио" и один "УАЗ".

"Губернатор Василий Орлов поручил выделять для медиков по девять машин ежедневно из гаража правительства. Такая мера связана с подъёмом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Терапевты будут выезжать домой к пожилым пациентам, а также к тем, кто страдает от хронических заболеваний, и пациентам, нуждающимся в ежедневных перевязках. Решение принято, чтобы снизить риски заражения инфекцией этой категории пациентов" — говорится в сообщении правительства Амурской области.

Глава региона призвал последовать его примеру глав муниципальных образований. Уже откликнулась мэрия Благовещенска.