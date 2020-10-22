Ефремов установит памятник Захарову, погибшему в смертельном ДТП

Линия защиты Михаила Ефремова в корне поменялась.

Новый адвокат актёра Петр Хархорин защищает Ефремова иначе, чем это делал Пашаев.

Сейчас Ефремов хочет загладить свою вину перед родственниками погибшего. Кроме того, артист собирается отдать дань уважения человеку, погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием. Он собирается установить Захарову памятник.

Михаил Ефремов уже направил пострадавшим 1 миллион рублей. Он также намеревается периодически оказывать материальную помощь жене и матери Сергея Захарова. Сумма поддержки пока не определена.