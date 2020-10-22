Депутат Думы – участник испытаний коронавирусной вакцины, заболел COVID

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, который ранее сообщал, что стал добровольным испытателем коронавирусной вакцины, болен COVID.

Об этом он сам сообщил в своём Инстаграм.

По словам парламентария, о своём заражении он узнал, пройдя тест на коронавирус перед пленарным заседанием Госдумы.

Гартунг подчеркивает:

"Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться".

60-летний Гартунг предполагает, что попал в группу добровольных испытателей вакцины, которым настоящий препарат не вводили и получил на самом деле плацебо.