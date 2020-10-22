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Депутат Думы – участник испытаний коронавирусной вакцины, заболел COVID

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, который ранее сообщал, что стал добровольным испытателем коронавирусной вакцины, болен COVID.

Депутат Думы – участник испытаний коронавирусной вакцины, заболел COVID

Об этом он сам сообщил в своём Инстаграм.

 
 
 
 
 
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Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят. Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ — положительный результат подтвердился. Поэтому сегодня буду наблюдать за работой Госдумы из дома. Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом. Всем, кто читает мои публикации, хочу пожелать здоровья. Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться. Берегите себя и своих близких.

Публикация от Валерий Гартунг (@vk_gartung)

По словам парламентария, о своём заражении он узнал, пройдя тест на коронавирус перед пленарным заседанием Госдумы.

Гартунг подчеркивает:

"Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться".

60-летний Гартунг предполагает, что попал в группу добровольных испытателей вакцины, которым настоящий препарат не вводили и получил на самом деле плацебо.

 

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