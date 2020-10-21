"Закрывать и наказывать по всей строгости!": сенатор о нелегальных МФО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался в комментарии "Правде.ру" о микрофинансовых организациях (МФО), которые работают нелегально.
Некоторая часть микрофинансовых организаций в РФ работает нелегально, они не фигурируют в едином всероссийском реестре МФО. Сенатор отрицательно относится к таким организациям и называет их бизнес криминальным.
"Это чистейшей воды криминал, причём обман, как правило, и тех людей, которые и так находятся в социально трудных, стесненных обстоятельствах. Это те люди, которые, как правило, находятся в тяжелейших жизненных условиях и вынуждены занять до получки или до лучшего времени 5-10-15 тысяч, а потом проценты, которые в день по 1% прирастают. Получается, человек занял 10 тысяч, а приходится отдавать и 50, а то и 100 тысяч. Это такая долговая кабала. Поэтому это чистейшей воды криминальный бизнес. И там по всей строгости российского закона надо применять. И запрещать, естественно, и наказывать", — заявил сенатор.
Он проинформировал, что тема микрокредитов неоднократно обсуждалась сенаторами в бюджетном комитете Совета Федерации.
"Мы были инициаторами ужесточения законодательства по отношению к тем организациям, которые занимаются коллекторской деятельностью. Мы внесли изменения и в административный кодекс, и в уголовный кодекс, и в закон о банковской деятельности, и в закон о переуступке прав. То есть мы в Совете Федерации эту тему держим на контроле. Особенно мы взялись серьезно за поправки и ужесточение нормативно-правовых актов. Центральный Банк нас в этом поддерживает. Все, кто работает вне правового поля — это чистейшей воды криминал", — резюмировал Сергей Рябухин, отвечая на вопросы издания "Правда.ру".
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