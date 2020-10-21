"Закрывать и наказывать по всей строгости!": сенатор о нелегальных МФО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался в комментарии "Правде.ру" о микрофинансовых организациях (МФО), которые работают нелегально.

Некоторая часть микрофинансовых организаций в РФ работает нелегально, они не фигурируют в едином всероссийском реестре МФО. Сенатор отрицательно относится к таким организациям и называет их бизнес криминальным.

"Это чистейшей воды криминал, причём обман, как правило, и тех людей, которые и так находятся в социально трудных, стесненных обстоятельствах. Это те люди, которые, как правило, находятся в тяжелейших жизненных условиях и вынуждены занять до получки или до лучшего времени 5-10-15 тысяч, а потом проценты, которые в день по 1% прирастают. Получается, человек занял 10 тысяч, а приходится отдавать и 50, а то и 100 тысяч. Это такая долговая кабала. Поэтому это чистейшей воды криминальный бизнес. И там по всей строгости российского закона надо применять. И запрещать, естественно, и наказывать", — заявил сенатор.

Он проинформировал, что тема микрокредитов неоднократно обсуждалась сенаторами в бюджетном комитете Совета Федерации.