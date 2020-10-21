В шесть раз выросло число преступлений, связанных с банковскими картами

В России число преступлений с использованием банковских карт с начала нынешнего года превысило 130 тысяч. Этот вид мошенничества характеризуется взрывным ростом.
За девять месяцев 2020 года россиян обманули таким образом в шесть раз больше, чем за такое же время в прошлом году.
"Количество преступлений, связанных с банковскими картами, выросло в шесть раз с начала года. Всего с января по сентябрь этого года произошло более 363 тысяч IT-преступлений. В том числе совершенных с использованием или применением расчётных карт — 139 597. Это на 500,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в статистических данных полицейского ведомства России.
В ведомстве считают, что росту преступлений в сере IT-технологий способствуют проблемы безопасности систем в кредитных учреждениях, а также доверчивость пожилых россиян.
"Количество преступлений в сфере информационных технологий с января по сентябрь этого года увеличилось в России на 77 процентов по сравнению с 2019 годом. Рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах", — сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.