В шесть раз выросло число преступлений, связанных с банковскими картами

В России число преступлений с использованием банковских карт с начала нынешнего года превысило 130 тысяч. Этот вид мошенничества характеризуется взрывным ростом.

За девять месяцев 2020 года россиян обманули таким образом в шесть раз больше, чем за такое же время в прошлом году.

"Количество преступлений, связанных с банковскими картами, выросло в шесть раз с начала года. Всего с января по сентябрь этого года произошло более 363 тысяч IT-преступлений. В том числе совершенных с использованием или применением расчётных карт — 139 597. Это на 500,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в статистических данных полицейского ведомства России.

В ведомстве считают, что росту преступлений в сере IT-технологий способствуют проблемы безопасности систем в кредитных учреждениях, а также доверчивость пожилых россиян.