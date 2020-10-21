В Минздраве рассказали о свойствах разных защитных перчаток

Инфекционист призвал пользоваться одноразовыми перчатками, Матерчатые многоразовые перчатки несут дополнительную опасность заражения.
Перчатки нужно снимать, дотрагиваясь только до манжета, порекомендовал врач.
"Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективным мерам. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. В момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам. Очень важно правильно снимать перчатки: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри", — заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
Он порекомендовал не надевать матерчатые перчатки, которые были постираны много раз.
"Мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают их, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию. Такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском для инфицирования", — отметил инфекционист.
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