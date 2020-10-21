В Минздраве рассказали о свойствах разных защитных перчаток

Инфекционист призвал пользоваться одноразовыми перчатками, Матерчатые многоразовые перчатки несут дополнительную опасность заражения.

Перчатки нужно снимать, дотрагиваясь только до манжета, порекомендовал врач.

"Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективным мерам. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. В момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам. Очень важно правильно снимать перчатки: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри", — заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Он порекомендовал не надевать матерчатые перчатки, которые были постираны много раз.