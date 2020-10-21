Туроператоры рассказали, как в Дубае проходит обсервация

Для иностранных туриство, у которых в ОАЭ обнаружили коронавирус помещают в обсерваторы. В Дубае они четиырёх видов. Первые три размещены в специальных х со звёздностью от пяти до трёх.

Четвёртый вид обсерватора - это государственный изолятор, в котором туроператоры оуказаться не советуют.

«Туристов отправляют в ковидные гостиницы, которые одобрил Минздрав Дубая. Сейчас зарезервировано пять таких отелей категории от трёх до пяти звезд. Правила изоляции в ОАЭ достаточно лояльные. Но такая обсервация в Дубае платная. Её, например, покрывает страховка, которая идет вместе с билетом национального перевозчика», - рассказал руководитель российского туроператора Дмитрий Арутюнов.

Размещение и пребывание в комфортном обсерваторе покрывают далеко не все страховки.