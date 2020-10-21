Туроператоры рассказали, как в Дубае проходит обсервация

Для иностранных туриство, у которых в ОАЭ обнаружили коронавирус помещают в обсерваторы. В Дубае они четиырёх видов. Первые три размещены в специальных х со звёздностью от пяти до трёх.
Четвёртый вид обсерватора - это государственный изолятор, в котором туроператоры оуказаться не советуют.
«Туристов отправляют в ковидные гостиницы, которые одобрил Минздрав Дубая. Сейчас зарезервировано пять таких отелей категории от трёх до пяти звезд. Правила изоляции в ОАЭ достаточно лояльные. Но такая обсервация в Дубае платная. Её, например, покрывает страховка, которая идет вместе с билетом национального перевозчика», - рассказал руководитель российского туроператора Дмитрий Арутюнов.
Размещение и пребывание в комфортном обсерваторе покрывают далеко не все страховки.
«Въезд в страну разрешён при наличии страховки от коронавируса, но большинство полисов включает именно оплату лечения, а не размещение в отелях во время карантина. Один день в пятизвездочном обсерваторе обойдется в 100 долларов, а две недели - 1400 долларов.
Если у туриста нет необходимой страховки и финансовой возможности оплатить отель, то его поместят в государственный изолятор. Однако комфортабельного размещения здесь никто не обещает», - отмечается в публикации TourDom.ru.
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