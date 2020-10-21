Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Нурмагомедов сопоставил Гэтжи с Макгрегором
Топ-модель рассказала о медицинском эффекте передач Соловьева
Пашинян: армянам нужно взять оружие и отправиться на защиту Родины
УЕФА отреагировал на идею о Европейской премьер-лиге
Россия запретила ввоз белорусских груш, которые оказались польскими
Дадыгин: "Загитова на 120% не вернётся в большой спорт"
Путин: нужно защитить доходы россиян
Минздрав РФ призывает родителей сделать детям прививку от гриппа
В Госдуме решили не индексировать зарплаты госслужащих

Туроператоры рассказали, как в Дубае проходит обсервация

Для иностранных туриство, у которых в ОАЭ обнаружили коронавирус помещают в обсерваторы. В Дубае они четиырёх видов. Первые три размещены в специальных х со звёздностью от пяти до трёх.

Туроператоры рассказали, как в Дубае проходит обсервация

Четвёртый вид обсерватора - это государственный изолятор, в котором туроператоры оуказаться не советуют.

«Туристов отправляют в ковидные гостиницы, которые одобрил Минздрав Дубая. Сейчас зарезервировано пять таких отелей категории от трёх до пяти звезд. Правила изоляции в ОАЭ достаточно лояльные. Но такая обсервация в Дубае платная. Её, например, покрывает страховка, которая идет вместе с билетом национального перевозчика», - рассказал руководитель российского туроператора Дмитрий Арутюнов.

Размещение и пребывание в комфортном обсерваторе покрывают далеко не все страховки.

«Въезд в страну разрешён при наличии страховки от коронавируса, но большинство полисов включает именно оплату лечения, а не размещение в отелях во время карантина. Один день в пятизвездочном обсерваторе обойдется в 100 долларов, а две недели - 1400 долларов. 

Если у туриста нет необходимой страховки и финансовой возможности оплатить отель, то его поместят в государственный изолятор. Однако комфортабельного размещения здесь никто не обещает», - отмечается в публикации TourDom.ru.

 

Последние материалы
Павел Шапкин раскритиковал законопроект против спама в почтовых ящиках
Дадыгин: "Загитова на 120% не вернётся в большой спорт"
Путин: нужно защитить доходы россиян
Минздрав РФ призывает родителей сделать детям прививку от гриппа
В Госдуме решили не индексировать зарплаты госслужащих
Хет-трик Бикфалви помог "Уралу" выйти в 1/8 финала Кубка России
Все время вызовы: Минск, Армения, Карабах, Киргизия
Китай предупредил Швецию о "последствиях" помех для работы "Huawei"
Четверть россиян сократит расходы на новогодние угощения
Плавание в холодной воде поможет отсрочить развитие деменции
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Любовь Степушова СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии Любовь Степушова Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Как социальные лифты развалили СССР
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников