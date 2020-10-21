Депутаты Государственной Думы предлагают запретить класть в почтовые ящики россиян любые рекламные объявления, если на это не было получено согласие жильцов дома. Данную инициативу в интервью "Радио 1" прокомментировал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"У нас по закону о рекламе, реклама — это информация, распространяемая любым способом и в любых формах, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования. Получается, что само понятие "реклама" надо переписать — должна быть "информация, распространяемая любым способом, за исключением почтовых ящиков". И переписать все постулаты.

Есть ещё один нюанс: а если вам отправили письмо по почте, почта имеет право положить его вам в ящик? Это не будет считаться рекламой и не попадёт ли под запрет по инициативе депутатов? А если в письме та же реклама, кто будет отвечать? Почта должна будет вскрыть и проверить? И кто технически будет следить за исполнением запрета? Я считаю, что инициатива непродуманная", — пояснил он.